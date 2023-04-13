Российские ракеты с Черного моря продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n181957-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 13 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить до 36 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 27 суден, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 26 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.