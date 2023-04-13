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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, інфографіка: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

13 кві 2023, 13:24
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У Чорному морі станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 13 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить до 36 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 27 суден, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 26 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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