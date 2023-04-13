Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n181957-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 13 квітня, росія розмістила на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до чотирьох ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до восьми ворожих кораблів, з них чотири носії «калібрів», загальний залп яких становить до 36 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 27 суден, з них вісім суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 26 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.