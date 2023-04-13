Рік тому українські військові знищили російський крейсер «Москва», фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n181951-zatonula-moskva-stane-lokaciieu-dlya-dayveriv-pislya-peremogy-reznikov.html

Ракурс

Українські військові рівно рік тому ударом ракет «Нептун» вразили флагман чорноморського флоту рф — ракетний крейсер «Москва», який наступної доби затонув.

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Про це сьогодні, 13 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці нагадав міністр оборони України Олексій Резніков.

Згадайте настрій річної давнини. Подія була настільки надихаючою, і водночас неймовірною, що багатьом здавалося — це не може бути правдою. Адже востаннє росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому, — наголошує Резніков.

За словами міністра, знищення «Москви» запустило «ланцюгову реакцію» й поклало край домінуванню російського флоту на Чорному морі:

успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею протикорабельних ракет Harpoon;

як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали «жестом доброї волі»;

звільнення Зміїного дозволило відкрити «зерновий коридор». Світ отримав українську продукцію — Україна отримала ресурси для оборони;

у підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому.

Головний висновок з цієї історії — це наша країна і нам вирішувати, як її захищати. Навіть, якщо хтось досі дбає про «обличчя кремля», — наголосив Резніков. — Доведено у бойових умовах, що зброя «made in Ukraine» здатна впоратися з найскладнішими завданнями і захищати на рівні з найкращими розробками партнерів. Розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це елемент нашої незалежності.

На думку міністра, після перемоги України затонула «Москва» стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів.

А туристи зі всього світу будуть в українському Криму піднімати келихи фантастичного кримського вина під хороший тост — «за російський воєнний флот — до дна!», — резюмував він.

13 квітня 2022 року ВМС України завдали по крейсеру «Москва» удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун». Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов крейсер він перекинувся та затонув. 14 квітня російська влада визнала втрату «Москви».