ФБР сузило круг подозреваемых в утечке документов Пентагона - CNN

https://racurs.ua/n181969-fbr-suzilo-krug-podozrevaemyh-v-utechke-dokumentov-pentagona-cnn.html

Ракурс

Федеральне бюро розслідувань США працює над встановленням винних у витоку секретних документів американського Міністерства оборони. Воно вже звузило коло підозрюваних.

.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, співробітники ФБР змогли виділити невелику кількість людей, які є потенційними підозрюваними.

У ФБР вважають, що вони близькі до встановлення особи людини, яка стоїть за витоком, — пише CNN.

В ФБР очікують, що розслідування витоку просуватиметься набагато швидше, аніж оцінка збитків, які підраховує Пентагон, розповідає один зі співрозмовників видання.

Нагадаємо, минулого тижня в мережу «злили» секретні документи розвідки США, в яких, зокрема, містилася інформація про підготовку Збройних сил України до контрнаступу.

Як раніше вказувало Washington Post, секретні документи Пентагона нібито злив у чат на Discord молодий американець, співробітник неназваної військової бази, щоб вразити підлітків. WP не виключає, що злив стався через людський фактор наявності так званих внутрішніх «корисних ідіотів», яким довіряють секретну документацію на роботі.