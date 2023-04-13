Утечка документов Пентагона - ФСБ признает потерю 110 тысяч солдат рф

https://racurs.ua/n181974-utechka-dokumentov-pentagona-fsb-priznaet-poteru-110-tysyach-soldat-rf.html

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Витік секретних документів американської розвідки свідчить про те, що російське військове командування умисно не враховує деякі категорії своїх загиблих і поранених солдатів задля применшення втрат у війні проти України. Про це пише The Times.

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В одному із секретних документів представники Пентагону вказали, що головна внутрішня розвідувальна служба рф — ФСБ, звинуватила міністерство оборони рф «у приховуванні російських втрат в Україні». Це відкриття свідчить про «триваюче небажання військових чиновників передавати погані новини».

ФСБ підрахувала, що фактична кількість росіян, поранених і убитих у бою, наближається до 110 тис. осіб. ФСБ стверджує, що міноборони рф не враховує загиблих і поранених серед російської національної гвардії, найманців ПВК «Вагнера» або бойовиків Кадирова.

Останній раз військові рф публічно оприлюднили кількість загиблих у вересні — тоді вони казали про 5 тис. 937 вбитих російських військових.

Інший секретний документ Пентагону вказує, що станом на лютий 2023 року росіяни зазнали втрат від 190 до 223 тис. солдатів (зокрема до 43 тис. убитих у боях). Офіційні дані Міноборони України про втрати рф — 180,5 тис. Втрати українців складають до 17 тис. 500 загиблих захисників України.