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Ракурс
Взрывы снова раздались в оккупированном Мелитополе - мэр

Взрывы снова раздались в оккупированном Мелитополе — мэр

13 апр 2023, 21:25
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Вибухи пролунали ввечері 13 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі. Там зафіксували гучний вибух та стрілянину. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.


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У Мелітополі знову гучно: вдруге за день. Жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста, — написав Федоров у Телеграм.

Про вибух говорить і окупаційна влада.

Нагадаємо, раніше стало відомо про всеукраїнський флешмоб «Віддери рашизм», який проходить у містах тимчасово окупованої території України. Зокрема, у Мелітополі та Бердянську українці щодня спалюють кілограми макулатури рф: пропагандистські газети, російські прапори, портрети воєнного злочинця путіна, буклети та постери росіян.

Источник: Ракурс


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