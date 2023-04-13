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Взрывы снова раздались в оккупированном Мелитополе - мэр
Взрывы снова раздались в оккупированном Мелитополе — мэрhttps://racurs.ua/n181978-vzryvy-snova-razdalis-v-okkupirovannom-melitopole-mer.htmlРакурс
Вибухи пролунали ввечері 13 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі. Там зафіксували гучний вибух та стрілянину. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
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У Мелітополі знову гучно: вдруге за день. Жителі фіксують одиночний вибух і стрільбу у північній частині міста, — написав Федоров у Телеграм.
Про вибух говорить і окупаційна влада.
Нагадаємо, раніше стало відомо про всеукраїнський флешмоб «Віддери рашизм», який проходить у містах тимчасово окупованої території України. Зокрема, у Мелітополі та Бердянську українці щодня спалюють кілограми макулатури рф: пропагандистські газети, російські прапори, портрети воєнного злочинця путіна, буклети та постери росіян.
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