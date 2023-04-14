СБУ призвала украинцев избегать массовых собраний накануне Пасхи

СБУ призвала украинцев избегать массовых собраний. Фото: 12 канал

https://racurs.ua/n181993-sbu-prizvala-ukraincev-izbegat-massovyh-sobraniy-nakanune-pashi.html

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Служба безпеки України закликала українців не відвідувати масових зібрань напередодні Великодня.

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Спецслужба запевнила, що докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати росіянам бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей. Однак українцям теж варто бути пильними. Про це йдеться на Facebook-сторінці СБУ.

Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці, — зазначили в спецслужбі.

Українців напередодні свят закликали обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися. Також не варто реагувати на провокації, якщо такі матимуть місце.

Громадянам варто дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Не потрібно також без потреби затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика.

У тому разі, якщо помітили якихось підозрілі предмети, або осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу, повідомляйте про це правоохоронців.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що російські військові можуть завдати масованого ракетного удару будь-коли, не тільки на Великдень, або, наприклад, 1 чи 9 травня.