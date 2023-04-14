Временный пограничный переход на границе Германии и Дании 12 апреля 2023 года (Twitter / JulianRoepcke)

https://racurs.ua/n181999-ukraincev-i-polyakov-diskriminiruut-na-granice-germanii-i-danii-bild.html

Ракурс

Журналіст BILD розповів про дискримінацію українців та поляків на кордоні Німеччини та Данії.

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Оглядач BILD Юліан Репке розповів про подорож на автомобілі з Німеччини до Данії. За його словами, на дорозі між країнами встановлено прикордонний контроль, який порушує правила Шенгенської угоди.

Воно передбачає, що кордони всередині ЄС можна вільно перетинати без жодних перевірок. Прикордонний контроль може бути введений лише тимчасово через загрозу безпеці. У квітні 2022 року Європейський суд у Люксембурзі ухвалив, що його відновлення не може перевищувати шести місяців.

Проте Німеччина, Австрія, Швеція, Данія та Франція зберігають прикордонний контроль з 2016 року, постійно продовжуючи його термін. Наприклад, данська влада востаннє продовжила його з листопада 2022 по травень 2023 року. Серед причин вони назвали війну в Україні, що біжать від мобілізації росіян, тероризм та контрабанду.

Ріпке називає це «постійним незаконним прикордонним контролем у межах Шенгенської зони». За словами журналіста, його пропустили без огляду, як і інший автомобіль із німецькими номерами. А ось громадян Польщі змусили вийти із машини.