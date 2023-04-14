Мошенники выдуривали деньги у бойцов ВСУ и родственников пропавших без вести

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У Києві та Вінниці Служба безпеки ліквідувала дві схеми виманювання грошей з військовослужбовців Збройних Сил України та їхніх сімей.

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У Київській області затримано мешканця Бориспільського району, який видурював гроші у родичів зниклого безвісти українського захисника.

Жертвою шахрая став брат його односельця, молодшого сержанта механізованого взводу ЗСУ. Цей військовий не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу українських позицій під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території білорусі та потребує складної операції.

Задля «порятунку» захисника ділок запропонував переказати 2 тис. дол. на власні банківські картки.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували три факти отримання грошей і затримали його.

Під час обшуку за адресою проживання фігуранта виявили три мобільні телефони та сім-карту, з якої зловмисник телефонував потерпілому, банківські картки, на які отримував гроші, 90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

У Вінниці СБУ затримала керівника однієї з місцевих колекторських компаній, який вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері.

У разі несплати погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах). Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.