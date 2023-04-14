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Ракурс
путин отменяет парады Победы из-за нехватки танков - ему нечего показать

путин отменяет парады Победы из-за нехватки танков — ему нечего показать

14 апр 2023, 17:23
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Кремлівський коротун і диктатор володимир путін скасовує паради Перемоги в регіонах рф через нестачу танків.


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Про це пишуть експерти американського аналітичного центру Atlantic Council. Нагадаємо, парадів на 9 травня не буде у Курській та Білгородській областях, а також у Криму. Офіційна причина — міркування безпеки, оскільки ці регіони межують з Україною.

Але, як вважають в Atlantic Council, насправді через втрати на фронті росії може просто не вистачати військової техніки, чого влада не хоче визнавати.

За час перебування при владі Путін підніс 9 травня до квазірелігійного свята, покликаного підтримати російську гордість. Культ перемоги над нацистською Німеччиною задає тон політиці рф, а противники путінського режиму всередині країни і за кордоном регулярно наражаються на напади як «нацисти» і «фашисти», — пише оглядач BILD Філіп Фабіан.

За його словами, у чому б не полягала причина скасування парадів у низці регіонів, путіну буде дуже складно виступати з промовою на 9 травня у Москві на тлі невдач в Україні.

Протягом усієї путінської епохи День Перемоги служив демонстрацією новонабутої сили росії. Але цьогорічне свято може стати символом все більшої слабкості його режиму, — вважають аналітики Atlantic Council.

Источник: Ракурс


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