путін скасовує паради Перемоги через нестачу танків - йому нічого показати

https://racurs.ua/ua/n182002-putin-skasovuie-parady-peremogy-cherez-nestachu-tankiv-yomu-nichogo-pokazaty.html

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Кремлівський коротун і диктатор володимир путін скасовує паради Перемоги в регіонах рф через нестачу танків.

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Про це пишуть експерти американського аналітичного центру Atlantic Council. Нагадаємо, парадів на 9 травня не буде у Курській та Білгородській областях, а також у Криму. Офіційна причина — міркування безпеки, оскільки ці регіони межують з Україною.

Але, як вважають в Atlantic Council, насправді через втрати на фронті росії може просто не вистачати військової техніки, чого влада не хоче визнавати.

За час перебування при владі Путін підніс 9 травня до квазірелігійного свята, покликаного підтримати російську гордість. Культ перемоги над нацистською Німеччиною задає тон політиці рф, а противники путінського режиму всередині країни і за кордоном регулярно наражаються на напади як «нацисти» і «фашисти», — пише оглядач BILD Філіп Фабіан.

За його словами, у чому б не полягала причина скасування парадів у низці регіонів, путіну буде дуже складно виступати з промовою на 9 травня у Москві на тлі невдач в Україні.