Отца пятерых детей бросили на фронт без подготовки - Минобороны прокомментировало скандальное видео

https://racurs.ua/n182003-otca-pyateryh-detey-brosili-na-front-bez-podgotovki-minoborony-prokommentirovalo-skandalnoe-video.html

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Командування Сил ТРО прокоментувало відео, поширене у соцмережах, у якому боєць із Закарпаття Михайло Чокандій розповів, що під Бахмут «кидають людей без підготовки, навіть не навчивши стріляти та заряджати магазин».

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На відео ліворуч від нього стоїть нібито «насильно вивезений до військкомату поліцією чоловік», «батько п’ятьох дітей та син глибоко хворого старого».

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило перевірку інформації, озвученої у відео, яке поширюється у соціальних мережах.

Разом з цим, за підтвердженою інформацією жодна дитина військовослужбовця, який фігурує у відео, офіційно не зареєстрована, у свідоцтві про народження дітей він як батько не значиться. Опікунство не оформлено.

В ТРО наголосили, що мобілізація багатодітних батьків може відбуватись виключно за згодою, особи, яку мобілізують. Відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків надається за умови надання документів, що підтверджують утримання трьох або більше дітей віком до 18 років.

Наразі триває подальша перевірка інформації, озвученої у відеоролику.

У цьому контексті Командування Сил територіальної оборони ЗСУ наголошує, що військовослужбовці Сил ТрО ЗСУ після отримання мобілізаційного розпорядження у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) в обов’язковому порядку проходять базову загальновійськову підготовку та фахову підготовку в навчальних центрах Сил ТрО ЗСУ. Залежно від стану здоров’я та повної або обмеженої придатності бійці можуть проходити підготовку в батальйонах резерву. Термін подальшої фахової підготовки залежить від військово-облікової спеціальності. Після закінчення терміну навчання та набуття необхідних навиків вже підготовлених військовослужбовців направляють до військових частин для виконання визначених завдань.

Для того, щоб отримати консультацію з приводу належної підготовки або повідомити про випадки порушень процедури підготовки, можна звернутись на гарячу лінію Командування Сил ТРО за номером 0 800 507 028. Всі звернення будуть розглянуті.