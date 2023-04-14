В трех бригадах российского спецназа потери на войне с Украиной достигали 90-95% - WP

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Американська розвідка вважає, що три бригади російського спецназу за час повномасштабної війни з Україною втратили вбитими та пораненими до 90−95% особового складу.

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Про це пише The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що втекли в мережу.

У звіті розвідки також йдеться про те, що, за даними перехоплень повідомлень, лише у 346-й бригаді спецназу ГРУ з 900 осіб у строю залишилося 125.

Крім того, The Washington Post пише про великі втрати у військовій техніці. Американська розвідка, вивчивши супутникові знімки, дійшла висновку, що 22 бригада спецназу ГРУ втратила приблизно половину бронеавтомобілів «Тигр» з початку війни.

The Washington Post зазначає, що високі втрати серед елітних бійців можуть бути пов’язані з тим, що підрозділи, призначені для складних операцій, використовувалися у прямих бойових сутичках для посилення піхоти. У звіті американської розвідки йдеться, що на поповнення цих втрат росії можуть знадобитися роки.

Високі втрати серед спецпідрозділів також підтверджували «Медіазона» та «Російська служба Бі-бі-сі». За їхніми даними, найбільші втрати спецназ зазнав у перші півроку війни. За весь час бойових дій журналісти спромоглися встановити імена 438 загиблих бійців спецпідрозділів. 38 із них точно служили у 346-й бригаді, уточнює «Медіазона».