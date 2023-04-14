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Ракурс
Ракетный удар по "панельке" в Славянске - число погибших выросло

Ракетный удар по «панельке» в Славянске — число погибших выросло (ФОТО)

14 апр 2023, 18:51
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Кількість загиблих у Слов’янську зросла до п’яти, ще щонайменше 15 людей поранені.


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Голова Донецької ОВА Кириленко повідомив, що під завалами, ймовірно, перебувають семеро людей, у тому числі дитина. Рятувальна операція триває.

Ракетний удар по "панельці" в Слов'янську - кількість загиблих зросла

У місті внаслідок обстрілу російськими військами 14 квітня пошкоджені п’ять приватних і п’ять багатоквартирних будинків, а також крамниця, господарський центр, клуб і три автівки. За попередньою інформацією, вдарили по Краматорську ракетами С-300.

Ракетний удар по "панельці" в Слов'янську - кількість загиблих зросла

У місті пролунало щонайменше 7 вибухів у районі ЗОШ № 8. Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина.

Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола.

Ракетний удар по "панельці" в Слов'янську - кількість загиблих зросла

Источник: Ракурс


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