Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Наркотики с алкоголем опасны для здоровья, но продолжай – совет польской спецслужбы медведеву

Наркотики с алкоголем опасны для здоровья, но продолжай — совет польской спецслужбы медведеву

14 апр 2023, 22:31
999

Колишній російський президент та заступник голови Радбезу дмитро медведєв заявив, що в разі війни НАТО проти росії «невідомо, хто переможе», але Польща, як форпост НАТО, «точно зникне разом зі своїм дурним премʼєром».


.

Так він відреагував на заяви польського премʼєра Матеуша Моравецького про те, що Україна має повне право бити по території росії, і що остання найближчим часом програє війну.

медведєву 14 квітня відповіла польська спецслужба — Агентство внутрішньої безпеки. Там нагадали, що поєднувати наркотики з алкоголем дуже небезпечно для здоров’я, але порадили Медведєву продовжувати це робити.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров