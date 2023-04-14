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Наркотики з алкоголем - небезпечно для здоров'я, але продовжуй - порада польської спецслужби медведєву

Наркотики з алкоголем небезпечні для здоров’я, але продовжуй — порада польської спецслужби медведєву

14 кві 2023, 22:31
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Колишній російський президент та заступник голови Радбезу дмитро медведєв заявив, що в разі війни НАТО проти росії «невідомо, хто переможе», але Польща, як форпост НАТО, «точно зникне разом зі своїм дурним премʼєром».


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Так він відреагував на заяви польського премʼєра Матеуша Моравецького про те, що Україна має повне право бити по території росії, і що остання найближчим часом програє війну.

медведєву 14 квітня відповіла польська спецслужба — Агентство внутрішньої безпеки. Там нагадали, що поєднувати наркотики з алкоголем дуже небезпечно для здоров’я, але порадили Медведєву продовжувати це робити.

Джерело: Ракурс


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