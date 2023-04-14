Наркотики з алкоголем - небезпечно для здоров'я, але продовжуй - порада польської спецслужби медведєву

https://racurs.ua/ua/n182016-narkotyky-z-alkogolem-nebezpechni-dlya-zdorov-ya-ale-prodovjuy-porada-polskoyi-specslujby.html

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Колишній російський президент та заступник голови Радбезу дмитро медведєв заявив, що в разі війни НАТО проти росії «невідомо, хто переможе», але Польща, як форпост НАТО, «точно зникне разом зі своїм дурним премʼєром».

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Так він відреагував на заяви польського премʼєра Матеуша Моравецького про те, що Україна має повне право бити по території росії, і що остання найближчим часом програє війну.

медведєву 14 квітня відповіла польська спецслужба — Агентство внутрішньої безпеки. Там нагадали, що поєднувати наркотики з алкоголем дуже небезпечно для здоров’я, але порадили Медведєву продовжувати це робити.