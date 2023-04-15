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Взрыв в Японии раздался во время выступления премьера
Взрыв в Японии раздался во время выступления премьера (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182019-vzryv-v-yaponii-razdalsya-vo-vremya-vystupleniya-premera-video.htmlРакурс
Вибух у Японії пролунав біля місця, де стояв прем'єр Фуміо Кісіда. Його евакуювали, він не постраждав. Інцидент трапився у префектурі Вакаяма, де прем'єр-міністр мав виступити з публічною промовою в рибальському порту. Ймовірно, нападник кинув димову шашку. Чоловіка, який це зробив, затримали.
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Про це повідомляє інформаційне агентство Японії Kyodo.
Вибух стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту. Після інциденту Кісіда негайно поїхав на автомобілі.
За даними Kyodo, в натовпі на момент вибуху перебували кілька сотень людей.
Нагадаємо, торік у липні помер екс-прем'єр Японії Сіндзо Абе після того, як на нього було скоєно напад. Абе розстріляли на політичному заході.
Japan’s Prime Minister Fumio Kishida evacuated after blast at speech in Wakayama#Japan#FumioKishidapic.twitter.com/7ch1m4oon7
— Jaya Mishra (@anchorjaya) April 15, 2023
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