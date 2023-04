Вибух у Японії пролунав під час виступу прем’єра

Вибух у Японії пролунав біля місця, де стояв прем'єр Фуміо Кісіда. Його евакуювали, він не постраждав. Інцидент трапився у префектурі Вакаяма, де прем'єр-міністр мав виступити з публічною промовою в рибальському порту. Ймовірно, нападник кинув димову шашку. Чоловіка, який це зробив, затримали.

Про це повідомляє інформаційне агентство Японії Kyodo.

Вибух стався, коли прем'єр розмовляв з кандидатом від правлячої Ліберально-демократичної партії у рибальському порту. Після інциденту Кісіда негайно поїхав на автомобілі.

За даними Kyodo, в натовпі на момент вибуху перебували кілька сотень людей.

Нагадаємо, торік у липні помер екс-прем'єр Японії Сіндзо Абе після того, як на нього було скоєно напад. Абе розстріляли на політичному заході.

