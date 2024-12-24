Японія та Велика Британія перерахували Україні 1 млрд дол. допомоги. Фото:

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Нову фінансову допомогу отримала Україна від країн-партнерів.

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Японія та Велика Британія перерахували Україні 1 млрд дол. Цей транш надійшов під гарантії від британського та японського урядів у межах програми DPL Світового банку. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 24 грудня повідомив у Telegram.

Очільник Кабміну зазначив, що ці гроші витратять на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Дякуємо Світовому банку, урядам Японії та Великої Британії за вагому підтримку України й внесок у посилення нашої стійкості, — написав він.

Також сьогодні Україні від США надійшов 1 млрд дол., що забезпечений доходами від заморожених російських активів. Це перший транш із запланованих 20 млрд дол., які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Нагадаємо, 23 грудня Україна отримала 1,1 млрд дол. від Міжнародного валютного фонду — це був шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

А 18 грудня Україна отримала від Європейського Союзу транш обсягом 4,1 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility.