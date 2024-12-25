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Ракурс
Вибухи гриміли у Грозному, місто атакували безпілотники. Фото:

Безпілотники атакували Чечню — у Грозному пролунали вибухи (ВІДЕО)

25 гру 2024, 14:51
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Вибухи пролунали в столиці Чеченської республіки російської федерації місті Грозний.


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Щонайменше чотири вибухи прогриміли 25 грудня в районі бази другого спецполку МВС імені Ахмата Кадирова. Місцеві жителі бачили й фіксували у небі безпілотники. Про це повідомило «Кавказ. Реалии» і Telegram-канал Niyso.

Секретар Ради безпеки Чечні та племінник Рамзана Кадирова, Хамзат Кадиров, вже заявив, що всі безпілотники начебто збили. Таку ж заяву зробив і командир спецполку імені Кадирова Замід Чалаєв.

Також сьогодні невідомі безпілотники атакували Інгушетію. Один упав у місті Малгобек, не спричинивши руйнувань та жертв.

Нагадаємо, силовики Грозного вже не вперше атаковані українськими БпЛА. Зокрема, 4 грудня безпілотники зруйнували дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова. Тоді глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив в атаці Україні й заявив про «постраждалих цивільних».

Ця ж будівля другого полку МВС Чеченської Республіки була атакована дронами 12 грудня.

Джерело: «Кавказ. Реалии»

Джерело: Ракурс


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