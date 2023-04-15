Россия готовится к длительной войне с Украиной - разведка Британии

https://racurs.ua/n182024-rossiya-gotovitsya-k-dlitelnoy-voyne-s-ukrainoy-razvedka-britanii.html

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Росія готується до тривалої війни з Україною, запроваджуючи обіг електронних повісток про мобілізацію. Про це повідомило 15 квітня у щоденному звіті Міністерство оборони Великої Британії, оприлюдненому у Twitter.

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11 квітня держдума рф ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу. Ключовим наслідком цього заходу є те, що в майбутньому влада зможе вручати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що усуває можливість ухилятися від призову.

За даними британської розвідки, тепер, коли дані про призов окремих осіб у цифровому вигляді пов’язані з іншими державними онлайн-сервісами, ймовірно, влада рф каратиме ухилянтів, автоматично обмежуючи права на працевлаштування та поїздки за кордон.

У Міноборони Британії додали, що зараз росія приділяє першочергову увагу набору додаткових добровольчих військ.

Цей захід, швидше за все, є частиною довгострокового підходу до надання особового складу, оскільки росія очікує затяжного конфлікту в Україні, — зазначають у британській розвідці.

Нагадаємо, росія легалізувала видачу повісток онлайн й постановку на військовий облік без присутності громадянина у військкоматі.