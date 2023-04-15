Украина ввела санкции против «ВКонтакте». Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n182040-ukraina-na-10-let-vvela-sankcii-protiv-yandeksa-i-vkontakte.html

Ракурс

Санкції проти низки російських IT-компаній були запроваджені Україною у суботу, 15 квітня.

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У санкційному списку опинилися ТОВ «Компания ВК», «Яндекс» та медійно-сервісного порталу «Рамблер». Зокрема, «Компанія ВК» володіє забороненими на території України соціальними мережами «Вконтакте», «Одноклассники» та порталом «Mail.ru». Про це йдеться у підписаному главою держави Володимиром Зеленським указі № 227/2023, повідомив Офіс президента

Також під обмеженнями програмні продукти «1С», «Парус» та АТ «Ситроникс», які спеціалізуються на автоматизації компаній.

У документі йдеться, що санкції запроваджуються відсьогодні. Їхня тривалість 10 років, передбачається блокування активів, повне припинення торгових операцій та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Нагадаємо, 15 квітня президент Володимир Зеленський погодив зароджені РНБО нові санкції проти росії. До санкційного списку потрапили 82 діячі, які пов’язані зі спортом. Зокрема, це донька міністра оборони рф сергія шойгу ксенія. Також запроваджено обмеження проти 351 російського вченого та підприємця та 241 компанії.