Зеленський запровадив нові санкції проти рф. Фото: ОПУ

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Нові санкції проти російської федерації запровадив президент України Володимир Зеленський.

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У суботу, 15 квітня, глава держави затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій. У санкційному списку опинилися відомі спортсмени з країни-агресора. Про підписання указу № 228/2023 повідомили в Офісі президента.

Нові санкції стосуються 82 діячів, які пов’язані зі спортом. Зокрема, обмеження запроваджено проти колишнього голкіпера збірної рф з футболу та гравця клубу «ЦСКА» Ігоря Акінфєєва, міністра спорту і туризму білорусі сергія ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха. Також під українськими санкціями відтепер і донька міністра оборони рф сергія шойгу ксенія шойгу.

А указом № 227/2023 Зеленський запровадив санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. До списку внесли російських вчених, підприємців, а також ТОВ «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» та «Группа компаний «Иннотех», акціонерні товариства «Икс-Холдинг» та «Софтлайн трейд».

Нагадаємо, 1 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази № 191/2023 та № 192/2023, якими запровадив санкції проти 273 осіб та 380 юридичних осіб. Зокрема, у санкційний список потрапив колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв.