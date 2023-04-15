Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский ввел новые санкции против рф. Фото: ОПУ
Зеленский ввел санкции против российских спортсменов и дочери шойгуhttps://racurs.ua/n182036-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-rossiyskih-sportsmenov-i-docheri-shoygu.htmlРакурс
Нові санкції проти російської федерації запровадив президент України Володимир Зеленський.
.
У суботу, 15 квітня, глава держави затвердив рішення Ради національної безпеки щодо нових санкцій. У санкційному списку опинилися відомі спортсмени з країни-агресора. Про підписання указу № 228/2023 повідомили в Офісі президента.
Нові санкції стосуються 82 діячів, які пов’язані зі спортом. Зокрема, обмеження запроваджено проти колишнього голкіпера збірної рф з футболу та гравця клубу «ЦСКА» Ігоря Акінфєєва, міністра спорту і туризму білорусі сергія ковальчука, російського фігуриста Іллі Авербуха. Також під українськими санкціями відтепер і донька міністра оборони рф сергія шойгу ксенія шойгу.
А указом № 227/2023 Зеленський запровадив санкції проти 351 фізичної особи та 241 юридичної особи. До списку внесли російських вчених, підприємців, а також ТОВ «Газпромнефть-цифровые решения», «РТ-Инвест транспортные системы» та «Группа компаний «Иннотех», акціонерні товариства «Икс-Холдинг» та «Софтлайн трейд».
Нагадаємо, 1 квітня президент України Володимир Зеленський підписав укази № 191/2023 та № 192/2023, якими запровадив санкції проти 273 осіб та 380 юридичних осіб. Зокрема, у санкційний список потрапив колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв.
Диктаторы, тираны и людоеды
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...