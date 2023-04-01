В'ячеслав Богуслаєв у суді. Фото: Вікторія Рощина

https://racurs.ua/ua/n181563-zelenskyy-zaprovadyv-sankciyi-proty-boguslaieva-ta-soten-rosiyan.html

Ракурс

Нові санкції проти російської федерації та її прибічників запровадила України.

Президент Володимир Зеленський у суботу, 1 квітня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб. Глава держави підписав укази № 191/2023 та № 192/2023. Про це повідомили в прес-службі Офісу президента.

До санкційного списку потрапили кілька громадян України та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 осіб та 380 юридичних осіб. Зокрема, Зеленський запровадив санкції проти колишнього президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва.

Санкції діятимуть 10 років. Вони включають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Також санкції анулюють або зупинять ліцензії для здійснення певного виду діяльності, зокрема на користування надрами. Особам та компаніям, які опинилися під санкціями, забороняється участь у приватизації, оренді держмайна резидентами.

Крім того, передбачається заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та літаків до повітряного простору України або здійснення посадки на українській території України.

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, згідно з яким запроваджуються санкції проти 300 фізичних та 141 юридичної особи. До списку, зокрема, потрапив президент Сирії Башар Хафез аль-Асад та кілька сирійських урядовців.