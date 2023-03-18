Зеленський ввів санкції проти президента Сирії

Башар Асад потрапив під українські санкції, фото: Beshr Abdulhadi

https://racurs.ua/ua/n181066-zelenskyy-vviv-sankciyi-proty-prezydenta-syriyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони, згідно з яким запроваджуються санкції проти 300 фізичних та 141 юридичної особи.

У цьому переліку, зокрема, президент Сирії Башар Хафез аль-Асад та кілька сирійських урядовців — премʼєр-міністр Хусейн Арнус та міністр закордонних справ Фейсал аль-Мікдад. Відповідний указ сьогодні, 18 березня, оприлюднено на сайті Офісу президента.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Варто зазначити, що в додатку до рішення РНБО, яким визначається перелік фізичних осіб, щодо яких запроваджуються санкції, днем народження Асада вказано 11 листопада 1965 року, в той час як президент Сирії народився 11 вересня того ж року.

Санкції запроваджуються терміном від п’яти до 30 років, зокрема щодо Асада — на 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Переважна більшість юридичних осіб у цьому переліку — громадяни рф.

З юридичних осіб під санкції, зокрема, потрапили російські науково-виробничі та суднобудівні підприємства, а також компанії авіаційної галузі. Також санкції запроваджено щодо кількох іранських компаній.