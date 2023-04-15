Сожженные российские танки под Угледаром. Фото: Александр Тарнавский

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Ракурс

Армія окупантів російської федерації втратила велику кількість техніки під час штурмів Вугледару Донецької області.

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Так, цієї зими під час захисту міста українські Сили оборони знищили 130 одиниць техніки російських загарбників. Тоді ворог кидав на штурм елітні підрозділи, але їхній задум був зруйнований. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 15 квітня повідомив у Telegram.

Також генерал показав фото героїв, які нищили російську бронетехніку біля Вугледару. Відзначив командира самохідної артилерійської установки CAESAR з 55 окремої артилерійської бригади «Запорізька Січ». Саме ці бійці разом з іншими екіпажами та розрахунками проявили неабиякий професіоналізм взимку під час оборони міста.

Надійшов наказ — напрямок Вугледара. За кілька десятків хвилин ми прибули на місце і уже відкрили вогонь. Інтенсивність стрільби була високою. Працювали і вдень, і вночі, — процитував Залужний офіцера.

Військовий також розповів, що у середньому за добу артилеристи випускали по 120−150 снарядів. Так тривало 10 днів.

Нагадаємо, у березні британська розвідка повідомляла, що російська армія зазнала великих втрат під Вугледаром також і через дистанційні мінні системи RAAMS, які Збройні сили України успішно застосували.