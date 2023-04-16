Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ABC News показала, как ГУР пользуется американским вертолетом Black Hawk

ABC News показала, как ГУР пользуется американским вертолетом Black Hawk (ВИДЕО)

16 апр 2023, 08:31
999

Телекомпанія ABC News показала, як ГУР користується американським гелікоптером UH-60A Black Hawk — єдиним на озброєнні України.


.

Якщо порівнювати керування Black Hawk зі старою радянською технікою — це як різниця між вантажівкою та спорткаром Maserati. Гелікоптер дає військовим більше гнучкості: вони можуть підняти більше бійців, їм легше завантажуватися, виконувати завдання, — переповідає журналіст слова пілота.

Екіпаж зібрав понад 6 млн дол., щоб придбати гвинтокрил у приватного власника. США наразі не дозволяють поставки таких машин до України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров