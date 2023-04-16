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ABC News показала, как ГУР пользуется американским вертолетом Black Hawk
ABC News показала, как ГУР пользуется американским вертолетом Black Hawk (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182046-abc-news-pokazala-kak-gur-polzuetsya-amerikanskim-vertoletom-black-hawk-video.htmlРакурс
Телекомпанія ABC News показала, як ГУР користується американським гелікоптером UH-60A Black Hawk — єдиним на озброєнні України.
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Якщо порівнювати керування Black Hawk зі старою радянською технікою — це як різниця між вантажівкою та спорткаром Maserati. Гелікоптер дає військовим більше гнучкості: вони можуть підняти більше бійців, їм легше завантажуватися, виконувати завдання, — переповідає журналіст слова пілота.
Екіпаж зібрав понад 6 млн дол., щоб придбати гвинтокрил у приватного власника. США наразі не дозволяють поставки таких машин до України.
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