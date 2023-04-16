Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ABC News показала, як ГУР користується американським гелікоптером Black Hawk

ABC News показала, як ГУР користується американським гелікоптером Black Hawk (ВІДЕО)

16 кві 2023, 08:31
999

Телекомпанія ABC News показала, як ГУР користується американським гелікоптером UH-60A Black Hawk — єдиним на озброєнні України.


.

Якщо порівнювати керування Black Hawk зі старою радянською технікою — це як різниця між вантажівкою та спорткаром Maserati. Гелікоптер дає військовим більше гнучкості: вони можуть підняти більше бійців, їм легше завантажуватися, виконувати завдання, — переповідає журналіст слова пілота.

Екіпаж зібрав понад 6 млн дол., щоб придбати гвинтокрил у приватного власника. США наразі не дозволяють поставки таких машин до України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів