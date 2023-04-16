В Луцке осудили администратора телеграм-канала, который сообщал о раздаче повесток

https://racurs.ua/n182060-v-lucke-osudili-administratora-telegram-kanala-kotoryy-soobschal-o-razdache-povestok.html

Ракурс

Суд Луцька виніс вирок адміністратору Telegram-каналу, який розповідав, де у місті роздають повістки.

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Його засудили до 5 років в’язниці з іспитовим терміном у два роки — тобто дали умовний термін. Чоловіка звинуватили в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, повідомляє телеграм-канал «Бабель».

Інтернет-ресурс виявили у березні, хоча він працював ще з осені 2022 року. Молода людина адмініструвала групу «Де повістки? Луцьк/Волинська область». Це «давало можливість людям призовного віку ухилятися від виконання військового обов’язку».

Удома у власника телеграм-каналу провели обшуки. Через місяць йому призначили п’ять років ув’язнення з випробувальним терміном на два роки.

Його незаконні дії могли спричинити негативні наслідки для національної безпеки країни, — резюмувало слідство.

Мобілізація — один з інформаційних напрямів, за якими працюють російські спецслужби в Україні. кремль зацікавлений у тому, щоб зірвати призов до лав Збройних сил і підірвати довіру до керівництва країни. У телеграмі навіть з’явилася ціла сітка каналів із назвою «Де вручають повістки?».