Сколько ракетоносителей вывела россия в Черное море, указали ВСУ

https://racurs.ua/n182086-skolko-raketonositeley-vyvela-rossiya-v-chernoe-more-ukazali-vsu.html

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Військово-морські сили Збройних сил України 17 квітня повідомили про обстановку у Чорному морі. Там окупаційна армія росії вивела три носії ракет типу «Калібр», загальний боєзапас яких сягає до 16 ракет.

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Загалом в тимчасово окупованій росією акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні у понеділок перебувають сім ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет.

Окрім цього, як повідомили 17 квітня ЗМІ, в окупованому Севастополі призупинено рух порома на лінії «Артилерійська бухта — Північна» через «технічні причини». Раніше повідомлялося, що російські військові перекрили плавучими модулями вхід до Севастопольської бухти, де базується Чорноморський флот рф. Довгі модулі закривають близько половини входу в бухту, ширина якого — до 400 метрів.