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Воин после плена рф впервые позвонил любимой
Воин после плена рф впервые позвонил любимой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182091-voin-posle-plena-rf-vpervye-pozvonil-lubimoy-video.htmlРакурс
Захисник України, якого 16 квітня під час масштабного обміну вдалося повернути з російського полону, вперше зателефонував коханій. Воїни зізнався, що мріяв про це впродовж п’яти місяців.
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Відеозапис розмови оприлюднила керівниця Центрального представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Приймак.
На ньому чоловік по відеозв’язку повідомляє дівчині, що він вже вдома. Витираючи сльози, дівчина у відповідь каже, що дуже рада його бачити.
Привіт. Як ти там? Як у тебе справи? Я вже вдома … Як я радий тебе бачити! Я мріяв про це всі п’ять місяців, — каже український військовий.
Також він отримав конверт, в якому була записка від дівчини та їхнє спільне фото.
Нагадаємо, 16 квітня Україна повернула додому 130 військових в рамках Великоднього обміну військовополоненими.
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