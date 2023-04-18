Бои в Бахмуте. Фото: Андрей Дубчак

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Ракурс

Бої за Бахмут є чи не найважчими на всій ділянці фронту в Україні.

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Найманці ПВК «Вагнер» змогли домогтися деяких успіхів у Бахмуті, бо просунуся на північ від траси Т0504 Костянтинівка-Часів Яр-Бахмут вздовж головної залізниці в місті. Штурмові загони захопили два квартали на північному заході і в центрі Бахмута. Однак, що це за квартали поки не встановлено. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці зазначили, що зараз тривають бої за контроль над залізницею в центрі Бахмута. А кадрові військові армії рф ведуть позиційні бої на північ від міста.

Тим часом ватажок «вагнерівців» євген пригожин заявив, що йому потрібно щонайменше 6 тис. снарядів протягом невизначеного періоду часу, щоб просуватися більш ніж на 100−200 м на день. Таким чином загарбник спробував виправдати повільне просування своїх найманців.

Також зазначається, що українські Сили оборони продовжують бити окупантів у Бахмуті. Фахівці зазначали, російські військові навіть були змушені співпрацювати з «вагнерівцями», щоб покращити свою ситуацію в Бахмуті.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомляли, що епіцентром бойових дій в Україні залишаються Бахмут та Мар’їнка. А у понеділок, 17 квітня, підрозділи Сил оборони відбили понад 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.