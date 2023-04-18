ЗСУ завдали 14 ударів по районах зосередження противника. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n182106-zsu-zavdaly-14-udariv-po-rayonah-zoseredjennya-protyvnyka-genshtab.html

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Сили оборони України знову завдали низку ударів по позиціях російських окупантів.

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Літаки та гелікоптери Повітряних сил у понеділок, 17 квітня, 12 разів атакували райони зосередження особового складу та військової техніки. Захисники також збили російський розвідувальний безпілотник типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, а також знищили одну станцію радіоелектронної боротьби армії рф. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 квітня.

Зазначається, що епіцентром бойових дій в Україні залишаються Бахмут та Мар’їнка. Загалом упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили понад 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зафіксовано застосування ворогом оперативно-тактичної та армійської авіації.

У понеділок російська армія завдала чотири ракетних та 41 авіаційний удар, здійснила 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Також у Генштабі попередили, що залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ взяли штурмом позиції окупаційної армії росії під Авдіївкою. Захисники рухалися так швидко, що ворог не встигав наводили артилерію.