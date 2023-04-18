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Ракурс
ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения противника. Фото: Генштаб

ВСУ нанесли 14 ударов по районам сосредоточения противника — Генштаб

18 апр 2023, 08:21
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Сили оборони України знову завдали низку ударів по позиціях російських окупантів.


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Літаки та гелікоптери Повітряних сил у понеділок, 17 квітня, 12 разів атакували райони зосередження особового складу та військової техніки. Захисники також збили російський розвідувальний безпілотник типу «Мерлін». А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян, а також знищили одну станцію радіоелектронної боротьби армії рф. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 18 квітня.

Зазначається, що епіцентром бойових дій в Україні залишаються Бахмут та Мар’їнка. Загалом упродовж доби підрозділи Сил оборони відбили понад 70 атак росіян на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Зафіксовано застосування ворогом оперативно-тактичної та армійської авіації.

У понеділок російська армія завдала чотири ракетних та 41 авіаційний удар, здійснила 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.

Також у Генштабі попередили, що залишається високою ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Війна в Україні. Карта: ISW

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ взяли штурмом позиції окупаційної армії росії під Авдіївкою. Захисники рухалися так швидко, що ворог не встигав наводили артилерію.

Источник: Ракурс


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