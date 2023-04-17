Блискучий штурм - ЗСУ захопили позиції рф під Авдіївкою

https://racurs.ua/ua/n182080-blyskuchyy-shturm-zsu-zahopyly-pozyciyi-rf-pid-avdiyivkou-video.html

Ракурс

Військовослужбовці Збройних сил України взяли штурмом позиції окупаційної армії росії під Авдіївкою. За словами одного з учасників штурму, захисники України рухалися так швидко, що ворог не встигав наводили артилерію.

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Про це 17 квітня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.