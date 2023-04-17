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Ракурс
Блискучий штурм - ЗСУ захопили позиції рф під Авдіївкою

Блискучий штурм — ЗСУ захопили позиції рф під Авдіївкою (ВІДЕО)

17 кві 2023, 09:58
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Військовослужбовці Збройних сил України взяли штурмом позиції окупаційної армії росії під Авдіївкою. За словами одного з учасників штурму, захисники України рухалися так швидко, що ворог не встигав наводили артилерію.


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Про це 17 квітня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.

Блискавичний штурм. Єгері-десантники атакували ворога під Авдіївкою, розтрощили його оборону і зайняли позиції окупантів… Злагоджена робота артилерії, штурмовиків та операторів дронів принесла нашим бійцям перемогу. Понад десяток окупантів були знищені, четверо — покидали зброю та втекли, — йдеться у повідомленні Статкому.

Джерело: Ракурс


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