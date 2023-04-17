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Блестящий штурм - ВСУ захватили позиции рф под Авдеевкой
Блестящий штурм — ВСУ захватили позиции рф под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n182080-blestyaschiy-shturm-vsu-zahvatili-pozicii-rf-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України взяли штурмом позиції окупаційної армії росії під Авдіївкою. За словами одного з учасників штурму, захисники України рухалися так швидко, що ворог не встигав наводили артилерію.
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Про це 17 квітня повідомляє у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ.
Блискавичний штурм. Єгері-десантники атакували ворога під Авдіївкою, розтрощили його оборону і зайняли позиції окупантів… Злагоджена робота артилерії, штурмовиків та операторів дронів принесла нашим бійцям перемогу. Понад десяток окупантів були знищені, четверо — покидали зброю та втекли, — йдеться у повідомленні Статкому.
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