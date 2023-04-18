Российская пропаганда отчиталась о «визите путина» на Херсонщину и Луганщину. Фото: pik.net.ua

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Російські пропагандисти відзвітували про «візит» диктатора володимира путіна на окуповані території України.

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У вівторок, 18 квітня, пропаганда поширила інформацію, що воєнний злочинець нібито побував в окупованих районах Херсонської та Луганської областей. Нібито президент країни-агресора побував у штабі угруповання військ «Дніпро» на Херсонському напрямку та штабі національної гвардії «Схід», що знаходиться в окупованій Луганській області. Про це повідомили пропагандистські росЗМІ.

Підконтрольні диктатору медіа заявили, що він нібито заслухав доповіді російських генералів та цікавився обстановкою на Херсонському та Запорізькому напрямках.

У мережі тим часом публікують кадри з так званої «поїздки путіна». А в соцмережах користувачі звернули увагу, що диктатор надто близько дозволяє наближатися до себе. Така поведінка непритаманна для путіна, бо навіть зі своїм найближчим оточенням зустрічається наодинці та частенько на великій відстані. Тому в мережі знову заговорили про двійників.

Тим часом навіть самі росіяни не повірили у візит путіна в окуповані райони України.

Нагадаємо, російського диктатора володимира путіна або одного із його дублерів 19 березня помітили в тимчасово окупованому Маріуполі. Однак у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили про відсутність доказів, що до Маріуполя приїжджав саме путін.