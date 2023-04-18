В результате обстрела рынка в Херсоне есть погибший и раненые. Фото: Александр Прокудин

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Ракурс

Зросла кількість поранених через обстріл російськими військовими міста Херсон у вівторок, 18 квітня.

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Сьогодні вранці ворог завдав удару по частині міста, де поруч немає жодного військового об'єкта. Ворожі снаряди влучили по центральному ринку й пошкодили торговельні павільйони. Внаслідок збройної агресії загинула одна особа, а дев’ятеро херсонців дістали поранення. За їх життя та здоровʼя борються лікарі. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та Херсонська ОВА повідомили у Telegram та Facebook.

Ранок. Середмістя Херсона. Поруч немає жодного військового об'єкту.Держава-терорист здійснила атаку по мирних херсонцях, — написав Прокудін та опублікував фото постраждалих цивільних.

Нагадаємо, вранці 18 квітня війська російської федерації знову обстріляли Херсон. Російські снаряди падали на території місцевого центрального ринку. Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомляв про шістьох поранених.