Киев пригласил президента Бразилии в Украину для понимания сущности российской агрессии

https://racurs.ua/n182121-kiev-priglasil-prezidenta-brazilii-v-ukrainu-dlya-ponimaniya-suschnosti-rossiyskoy-agressii.html

Ракурс

Українське МЗС запросило президента Бразилії Лулу до України для розуміння сутності російської агресії.

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Україна із зацікавленістю спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни. Водночас не відповідає реальному стану речей підхід, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів, а країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни, — заявив речник МЗС України Олег Ніколенко у Фейсбуці.

Речник МЗС підтвердив запрошення да Сілві відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Нагадаємо, президент Бразилії пропонує віддати росії Крим, щоб припинити війну.

Президент росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вдерся, він має подумати… Зеленський теж не може хотіти всього… Світу потрібен спокій… Ми повинні знайти рішення, — повідомляє видання Le Figaro з посиланням на заяву Луїса Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з журналістами в Бразилії 6 квітня.

А ми думали, що такі «пропозиції» вже скінчились…

Президент Бразилії повторює пропаганду Китаю та росії, заявив також Білий дім. Там розкритикували слова президента Лули да Сілви, який під час поїздки до Китаю заявив, що США заохочують війну в Україні.

Нагадаємо, Бразилія проголосувала за дотримання принципів суверенітету та територіальної цілісності в ООН, а тому її заяви про те, що Україні варто відмовитися від тимчасово окупованого Криму заради миру помилкові.