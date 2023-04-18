Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российская система ПВО С-400. Фото:

рф разместила ПВО на юге Украины и в Азовском море — аналитики (КАРТА)

18 апр 2023, 15:21
999

Радіолокаційну активність на тимчасового окупованих територіях України зафіксували західні аналітики.


.

Експерти опублікували фото, яке було зроблене супутниками з радаром з синтезованою апертурою (SAR). Такі супутники фіксують випромінювання радіохвиль. Цей принцип схожий на те, як кажани використовують ехолот, аби бачити у темряві. Таке пояснення надав аналітик Брейді Афрік у Twitter.

На його думку, така активність може свідчити про роботу радарів російських систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що радіолокаційну активність зафіксували над окупованою росіянами територією українських південних областей, а також в Азовському морі.

Системи ППО рф зафіксували на півдні України та в Азовському морі. Карта: Брейді Афрік

Нагадаємо, на початку квітня командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані фугасні авіабомби ФАБ-500 на всіх ділянках фронту. Цим ворожим атакам поки українські військові не мають як протидіяти.

Такій агресії можуть протистояти наземні системи PATRIOT, SAMP-T та сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+. Така авіація здатна уражати російські літаки на великій відстані, бо має потужні радари і ракети класу «повітря-повітря.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров