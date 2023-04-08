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Рашисти бомблять керованими авіабомбами усі ділянки фронту, завадити їм поки нічим - Ігнат
Рашисти бомблять керованими авіабомбами усі ділянки фронту, завадити їм поки нічим — Ігнатhttps://racurs.ua/ua/n181792-rashysty-bomblyat-kerovanymy-aviabombamy-usi-dilyanky-frontu-zavadyty-yim-poky-nichym-ignat.htmlРакурс
Російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, поки що українські військові не мають засобів для протидії цим атакам.
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Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Атакують керованими авіабомбами не лише південь, а по всій лінії фронту — Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно, — розповів посадовець.
Російські літаки завдають ударів з відстані від 50 км з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них — переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.
Таким чином, літаки немає поки що чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10−12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10−20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть, — пояснив Юрій Ігнат.
Речник додав, що напередодні в медійному просторі росії з’явилася інформація про те, що міністр оборони рф Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва таких бомб.
Спеціально показують дати — 2023 рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, їх теж будуть оснащувати і крилами, і GPS-навігацією, — розповів він.
За словами Ігната, для протидії таким російським атакам Україні необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація.
Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T — з наземних, а найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, і ракети класу «повітря-повітря. Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес такої техніки пришвидшувався», — наголосив посадовець.
Що відомо про керовані авіабомби
4 березня видання Defense Express повідомило, що російські війська вперше застосували у війні проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В, обладнані інерціальною та супутниковою системами навігації. Зазначається, що цей боєприпас вперше був продемонстрований в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником «ГНПП «Регион», що входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» на виставці МАКС. Тоді ж повідомлялось, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.
За словами Юрія Ігната, російська армія має значний запас авіаційних бомб, зокрема ФАБ-500. Це дозволяє росії перероблювати їх на керовні та застосувати замість дорожчих крилатих ракет. Раніше Ігнат заявляв, що для успішності контрнаступу України потрібно завоювати перевагу в повітрі. Без сучасних винищувачів досягти цього буде важко, додав він.
Чому важливо отримати авіацію Заходу
Україна має досягти переваги в повітрі над росією для успішного майбутнього контрнаступу. На цьому наголосив під час онлайн-брифінгу у п’ятницю, 7 квітня речник Повітряних сил ЗСУ.
Це буде війна на виснаження технічних та людських ресурсів, виснаження озброєнь. Тому простим цей контрнаступ назвати неможливо. Якщо йдеться про те, що потрібно саме від повітряних сил, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати, передусім, перевагу в повітрі. Бо без переваги в повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації — це доволі складне питання, м’яко кажучи, — сказав Ігнат.
Говорити про контрнаступ без посилення панування України в повітрі «навряд чи можливо». Нині відбувається посилення повітряних сил за допомогою західних партнерів, додав він.
У найближчій перспективі матимемо і Patriot, і SAMP/T. Вже з людьми, які навчилися працювати на цих комплексах. Це посилить нашу перевагу в певних регіонах, де буде вирішено поставити ці комплекси, — зазначив Ігнат.