Рашисти бомблять керованими авіабомбами усі ділянки фронту, завадити їм поки нічим - Ігнат

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Російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані авіабомби на всіх ділянках фронту, поки що українські військові не мають засобів для протидії цим атакам.

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Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Атакують керованими авіабомбами не лише південь, а по всій лінії фронту — Сумщина, Чернігівщина, східний напрямок. Вони атакують всюди. Є нова загроза, на яку реагувати, м’яко кажучи, важко, тому що противник застосовує керовані бомби дистанційно, поки що безкарно, — розповів посадовець.

Російські літаки завдають ударів з відстані від 50 км з-за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, або з моря. Серед них — переважно фугасні авіабомби ФАБ-500.

Таким чином, літаки немає поки що чим діставати. Бомби можна пробувати збивати, але для цього потрібно дуже багато засобів. 10−12 таких бомб противник по лінії фронту застосовує щодня. Це в основному ФАБ-500, оснащена крилами, GPS-навігацією, летить до своєї цілі 10−20 км, а може, більше, відповідно до того, з якої висоти її кинуть, — пояснив Юрій Ігнат.

Речник додав, що напередодні в медійному просторі росії з’явилася інформація про те, що міністр оборони рф Шойгу перевіряє завод, де запущена лінійка з виробництва таких бомб.

Спеціально показують дати — 2023 рік, що вони виготовляють півторатонні бомби. Очевидно, їх теж будуть оснащувати і крилами, і GPS-навігацією, — розповів він.

За словами Ігната, для протидії таким російським атакам Україні необхідні сучасні засоби ППО та західна авіація.

Засоби, які можуть протистояти їм, це системи PATRIOT, SAMP-T — з наземних, а найкраще — це сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російської авіації на великій відстані, які мають і потужні радари, і ракети класу «повітря-повітря. Треба знову й знову звертатися до наших партнерів, щоб процес такої техніки пришвидшувався», — наголосив посадовець.

Що відомо про керовані авіабомби

4 березня видання Defense Express повідомило, що російські війська вперше застосували у війні проти України нові плануючі авіабомби УПАБ-1500В, обладнані інерціальною та супутниковою системами навігації. Зазначається, що цей боєприпас вперше був продемонстрований в експортній версії з індексом К029БЭ у 2019 році розробником «ГНПП «Регион», що входить до корпорації «Тактическое ракетное вооружение» на виставці МАКС. Тоді ж повідомлялось, що ця бомба вже пройшла випробування, поставлена на озброєння російських військ та отримала перші експортні замовлення.

За словами Юрія Ігната, російська армія має значний запас авіаційних бомб, зокрема ФАБ-500. Це дозволяє росії перероблювати їх на керовні та застосувати замість дорожчих крилатих ракет. Раніше Ігнат заявляв, що для успішності контрнаступу України потрібно завоювати перевагу в повітрі. Без сучасних винищувачів досягти цього буде важко, додав він.

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