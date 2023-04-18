Російська система ППО С-400. Фото:

https://racurs.ua/ua/n182120-rf-rozmistyla-ppo-na-pivdni-ukrayiny-ta-v-azovskomu-mori-analityky-karta.html

Ракурс

Радіолокаційну активність на тимчасового окупованих територіях України зафіксували західні аналітики.

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Експерти опублікували фото, яке було зроблене супутниками з радаром з синтезованою апертурою (SAR). Такі супутники фіксують випромінювання радіохвиль. Цей принцип схожий на те, як кажани використовують ехолот, аби бачити у темряві. Таке пояснення надав аналітик Брейді Афрік у Twitter.

На його думку, така активність може свідчити про роботу радарів російських систем протиповітряної оборони.

Зазначається, що радіолокаційну активність зафіксували над окупованою росіянами територією українських південних областей, а також в Азовському морі.

Нагадаємо, на початку квітня командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що російська бойова авіація застосовує проти Сил оборони України керовані фугасні авіабомби ФАБ-500 на всіх ділянках фронту. Цим ворожим атакам поки українські військові не мають як протидіяти.

Такій агресії можуть протистояти наземні системи PATRIOT, SAMP-T та сучасні літаки F-16 або інші літаки покоління 4+. Така авіація здатна уражати російські літаки на великій відстані, бо має потужні радари і ракети класу «повітря-повітря.