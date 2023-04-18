Польша сообщила, когда разблокирует транзит украинского зерна

https://racurs.ua/n182133-polsha-soobschila-kogda-razblokiruet-tranzit-ukrainskogo-zerna.html

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Польща з 21 квітня скасує щойно запроваджену заборону на транзит українського зерна через її територію, але збереже ембарго на його імпорт на польський ринок.

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Про це у вівторок, 18 квітня, оголосили за підсумками переговорів представники обох країн.

В результаті наших переговорів, які тривали два дні, ми вирішили, що транзит українських товарів через Польщу буде розблокований із четверга на п’ятницю, — цитує агентство Укрінформ віце-прем'єра України Юлію Середенко.

Середенко виступала на прес-конференції у Варшаві разом із міністром сільського господарства України Миколою Сольським, міністром сільського господарства Польщі Робертом Телусом та міністром розвитку та технологій Польщі Вальдемаром Будою.

Польща та Угорщина 15 квітня оголосили про тимчасову заборону на ввезення українського зерна, пояснивши це необхідністю захистити своїх фермерів від падіння цін на їхню продукцію, спричиненого напливом дешевшої української сільгосппродукції.

У понеділок до них приєдналася Словаччина — але вона заборонила лише продаж українського зерна на своєму ринку, але не його транзит до інших країн.

Ці рішення засудила Європейська Комісія, заявивши, що зовнішньоторговельна політика Євросоюзу має бути скоординованою.

Заборона ввезення зерна та страйки фермерів спричинили великі черги на україно-польському кордоні.