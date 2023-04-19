Подтопление в Украине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n182143-pavodok-otstupaet-v-kieve-uroven-vody-upal-na-7-sm-v-sutki.html

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У Дніпрі в межах Києва за добу рівень води впав на 7 см і станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 19 квітня, становить 9343 см за Балтійською системою.

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Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ у столиці — ІІ (помаранчевий).

Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На даний момент по м. Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій — острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків, — зазначив очільника КМВА Сергій Попко.

Водночас Попко наголошує, що пік паводку очікується на 22 квітня.