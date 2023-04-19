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Защитники Украины уничтожили более 183 тыс. рашистов. Фото: Генштаб ВСУ

620 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

19 апр 2023, 09:15
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Захисники України ліквідували вже близько 183 тис. 750 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 620 осіб.


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Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 665 танків;
  • 7 тис. 110 бойових броньованих машин;
  • 2 тис. 819 одиниць артилерійських систем;
  • 538 одиниць РСЗВ;
  • 285 одиниць засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 293 гелікоптерів;
  • 2 тис. 376 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 911 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 692 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 330 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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