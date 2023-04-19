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Ракурс
Последствия попадания российского дрона, фото: Оперативное командование «Юг»

На Одесщине российский дрон попал в санаторий, возник пожар (ФОТО)

19 апр 2023, 08:47
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Рашисти в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одеську область дронами-камікадзе типу «Shahed-131/136», 10 з яких було знищено силами протиповітряної оборони.


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На жаль, також сталося влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури, що спричинило пожежу. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

Зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Пожежу рятувальні служби оперативно ліквідували. Люди не постраждали, — вказано в повідомленні.

Наслідки влучання російського дрона, фото: Оперативне командування «Південь»

Нагадаємо, загалом в ніч на сьогодні рашисти запустили по Одещині 12 дронів-камікадзе типу «Shahed-131/136».

Источник: Ракурс


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