Рашисты ночью атаковали «шахедами» Одесщину — 10 дронов сбито

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10 из 12 «шахедов» сбили силы ПВО в Одесской области, фото: «Свідомі»
Рашисты ночью атаковали «шахедами» Одесщину — 10 дронов сбитоhttps://racurs.ua/n182140-rashisty-nochu-atakovali-shahedami-odesschinu-10-dronov-sbito.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одещину дронами-камікадзе.
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10 із 12 «шахедів» збили сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повторну атаку «шахедами» у ніч на 19 квітня 2023 року противник спрямував на Одещину. Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 дронів-камікадзе «Shahed-136/131», — вказано в повідомленні.
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