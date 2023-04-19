Рашисты ночью атаковали «шахедами» Одесщину — 10 дронов сбито

10 из 12 «шахедов» сбили силы ПВО в Одесской области, фото: «Свідомі»

https://racurs.ua/n182140-rashisty-nochu-atakovali-shahedami-odesschinu-10-dronov-sbito.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 19 квітня, атакували Одещину дронами-камікадзе.

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10 із 12 «шахедів» збили сили ППО. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.