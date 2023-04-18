Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Белый дом предупредил Украину о критических "следующих неделях и месяцах", но США придут на помощь

Белый дом предупредил Украину о критических «следующих неделях и месяцах», но США придут на помощь

18 апр 2023, 22:00
999

Наступні тижні та місяці будуть критичними для України.


.

Про це 18 квітня заявив в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться, — сказав він в інтерв’ю CNN.

Раніше Кірбі повідомляв, що позиція керівництва США щодо відправки Україні винищувачів F-16 не змінилася: такий варіант, як і раніше, не розглядається.

Вашингтон і союзники мають намір сфокусувати зусилля на відправленні Києву озброєнь, які найбільше будуть необхідні Україні майбутніми тижнями і місяцями, — зазначив Кірбі.

Він також заявляв, що керівництво США серйозно ставиться до інформації про виток секретних документів і проводить розслідування, хоча деякі з них були підроблені.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому розповідав, що робота з перевірки опублікованих у соцмережах документів продовжується.

Поки що я не можу говорити про їхню справжність. Американці повинні знати, що ми ставимося до цієї ситуації дуже серйозно. Президент поінформований про це і надалі отримуватиме оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін’юст веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті, — наголосив Кірбі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров