Белый дом предупредил Украину о критических "следующих неделях и месяцах", но США придут на помощь

https://racurs.ua/n182139-belyy-dom-predupredil-ukrainu-o-kriticheskih-sleduuschih-nedelyah-i-mesyacah-no-ssha-pridut.html

Ракурс

Наступні тижні та місяці будуть критичними для України.

.

Про це 18 квітня заявив в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться, — сказав він в інтерв’ю CNN.

Раніше Кірбі повідомляв, що позиція керівництва США щодо відправки Україні винищувачів F-16 не змінилася: такий варіант, як і раніше, не розглядається.

Вашингтон і союзники мають намір сфокусувати зусилля на відправленні Києву озброєнь, які найбільше будуть необхідні Україні майбутніми тижнями і місяцями, — зазначив Кірбі.

Він також заявляв, що керівництво США серйозно ставиться до інформації про виток секретних документів і проводить розслідування, хоча деякі з них були підроблені.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому розповідав, що робота з перевірки опублікованих у соцмережах документів продовжується.