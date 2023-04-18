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Белый дом предупредил Украину о критических "следующих неделях и месяцах", но США придут на помощь
Белый дом предупредил Украину о критических «следующих неделях и месяцах», но США придут на помощьhttps://racurs.ua/n182139-belyy-dom-predupredil-ukrainu-o-kriticheskih-sleduuschih-nedelyah-i-mesyacah-no-ssha-pridut.htmlРакурс
Наступні тижні та місяці будуть критичними для України.
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Про це 18 квітня заявив в Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Ми знаємо, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться, — сказав він в інтерв’ю CNN.
Раніше Кірбі повідомляв, що позиція керівництва США щодо відправки Україні винищувачів F-16 не змінилася: такий варіант, як і раніше, не розглядається.
Вашингтон і союзники мають намір сфокусувати зусилля на відправленні Києву озброєнь, які найбільше будуть необхідні Україні майбутніми тижнями і місяцями, — зазначив Кірбі.
Він також заявляв, що керівництво США серйозно ставиться до інформації про виток секретних документів і проводить розслідування, хоча деякі з них були підроблені.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому розповідав, що робота з перевірки опублікованих у соцмережах документів продовжується.
Поки що я не можу говорити про їхню справжність. Американці повинні знати, що ми ставимося до цієї ситуації дуже серйозно. Президент поінформований про це і надалі отримуватиме оновлені дані. Міноборони також наглядає за цим. І Мін’юст веде кримінальне розслідування. Немає жодних виправдань тому, що ці документи були злиті, — наголосив Кірбі.
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