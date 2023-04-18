США предостерегают рф не пользоваться американскими ядерными технологиями на ЗАЭС – CNN

https://racurs.ua/n182138-ssha-predosteregaut-rf-ne-polzovatsya-amerikanskimi-yadernymi-tehnologiyami-na-zaes-cnn.html

Ракурс

На Запорізькій АЕС використовуються секретні технології у галузі ядерної енергетики, які належать США.

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У розпорядження CNN потрапив текст листа, який Міністерство енергетики США надіслало російській держкорпорації Росатом.

У ньому директор Управління з політики нерозповсюдження Міністерства енергетики США Андреа Феркіле повідомляє генеральному директору Росатому, що на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС в Енергодарі «перебувають ядерні технічні дані, експорт яких контролюється урядом Сполучених Штатів».

Міністерство енергетики попередило «Росатом» у листі, що будь-які російські громадяни чи організації не мають права працювати з американськими технологіями.

«Ракурс» раніше писав, що українські військові намагалися звільнитиЗапорізьку АЕС, але спроба не мала успіху. The Times писало, що у ніч проти 19 жовтня близько 600 військових зі зброєю, зокрема великокаліберною, на 30 катерах спробували висадитися на березі Дніпра. Бійцям з елітних військ начебто дали наказ розпочати штурм АЕС.

Утім, мовляв, окупанти збудували дуже щільну оборону та все замінували. А українці не очікували, що їм чинитимуть серйозний опір — і змушені були відступити. До слова, про «спроби штурму» ЗСУ у жовтні минулого року повідомляли самі окупанти — Київ цього ніколи офіційно не визнавав.